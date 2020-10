El último martes, Andrea Ghez se convirtió en la cuarta mujer en ganar un Premio Nobel de Física. La astrónoma estadounidense se refirió al galardón que ganó y señaló que la física "ha estado dominada durante mucho tiempo por los hombres, pero cada vez hay más mujeres que ingresan a esta disciplina. Estoy encantada de poder ser un modelo a seguir para las mujeres jóvenes”.

Ghez fue galardonada gracias a sus descubrimientos en torno a los agujeros negros y su relación con la Teoría de la Relatividad.

Por eso, en la mayoría de entrevistas le consultan cómo le explicaría a un niño qué es un agujero negro y la profesora de astronomía no duda en responderlo.

¿Qué es un agujero negro?

"Un objeto cuya fuerza gravitatoria es tan intensa que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Muy poca gente entiende qué es un agujero negro, pero mucha gente está fascinada con ellos", contestó la astrónoma estadounidense a la agencia AFP desde California.

"Es muy difícil definir un agujero negro. Las leyes de la física cerca de un agujero negro son tan diferentes de las de la Tierra que no tienes intuición de qué estás buscando".

La Premio Nobel de Física 2020 señaló que la forma de mirar un agujero negro, los cuales no son invisibles, es observar el efecto que tiene sobre los objetos que están a su alrededor, como las estrellas.

¿Qué pasa si una persona cae en un agujero negro?

Andrea Ghez contó que si una persona cayera dentro de un agujero negro "no sobreviviríamos. Si cayéramos con los pies hacia adelante en un agujero negro, lo primero que sucedería es que la fuerza gravitatoria sería mucho más fuerte en los pies que en la cabeza, lo que nos destrozaría. Así que no sentiríamos nada porque ya no existiríamos, no sobreviviríamos".

"Esta es un área de la física donde el ritmo de los descubrimientos se está acelerando porque la tecnología evoluciona máxima velocidad. Y, francamente, sabemos muy poco".