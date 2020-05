Piscis: El signo más sensible del zodiaco ¿cómo entenderlo y evitar que llore?

Piscis es el signo zodiacal más sensible y cariñoso. Para un signo fuerte o frío puede ser muy difícil comprender su mundo. Sin embargo, tiene características muy particulares que debes conocer si deseas entenderlo mejor.

Es un signo de agua calmado, un poco tímido. En el amor se entrega por completo, al comienzo le cuesta confiar un poco, pero cuando roban su corazón son cariñosos y apasionados. La mayoría de personas nacidas en el signo de Piscis tienen relaciones duraderas. Es una buena pareja, no hay nada por perder.

Signos del zodiaco que no comprenden a Piscis

Piscis es totalmente incompatible con Géminis, no lo entenderás ni desea hacerlo. Le cuesta mucho comunicarse con este signo, por lo que, se cansará. Además Géminis es más frío y piscis es muy sensible y cálido. Dos signos contrarios con baja probabilidad de entablar una buena química.

Sagitario también es un signo que puede ser muy difícil de entender a piscis, ya que, este es más aventurero, no le gusta quedarse en un solo lugar. Prefiere varias y conocer cosas nuevas. No hay mucho por complementarse en esta unión.

Compatibilidad de Piscis

Escorpio es un signo que puede comprender con más facilidad, ya que, juntos pueden unir sus ideas y proyectos para lograr algo grande. Van por el mismo camino, pueden ser un gran equipo.

La base para enteder a piscis está en su calma, paz y sensibilidad. Piscis no quiere hacer daño a nadie y por lo mismo no quiere que nadie se lo haga tampoco. No tiene malicia, no busca venganzas ni mucho menos vivir conflictivamente con nadie.