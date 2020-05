¡Silencio! No repitas estas frases porque traen energía negativa

Recuerda que todo lo que das, lo recibirás también en algún momento. Hay frases que no debemos decir porque como dice el dicho "no escupas al cielo porque te puede caer en la cara", pues no debes lanzar palabras negativas, ya que, luego te podrían traer energías negativas.

Existen expresiones que por un fuerte sentimiento podrías soltarla de tu boca. Cuando estamos molestos por ejemplo podemos decir cosas sin pensar bien generando daño en el otro. Lo mejor es respirar profundamente y calmarse para no decirlas con el corazón. Así como hay malas palabras también hay malas frases ¡presta atención!

Frases negativas que no debemos decir

"Te odio": Es una frase que solemos decir cuando estamos muy enfadados o vemos que alguien nos ha hecho algo muy fuerte. Si nos han roto el corazón pero aun. Es tan fácil de pronunciarla, pero muy difícil de remediarla, ya que, una vez dicha, pues la carga emocional negativa enviada ya habrá sido enviada.

Esta frase de "odio" implica un sentimiento fuerte lleno de rencor que solo envenena nuestro corazón quitándole la paz y calma. Odiar significa desear que la otra persona sufra o que disfrutes de su dolor. Esto no es cuestión de justicia es simplemente una furia con ganas de venganza ¡es mejor evitarlo!

"Te maldigo": Muy parecida a la frase anterior, también implica una carga negativa muy fuerte en contra de alguien. Es un deseo en contra de la otra persona. Las maldiciones no se deben dar nunca por nada del mundo. En vez de destruir a la otra persona, te destruirás a ti misma.

"Nunca voy a ser feliz": Es contradictorio ya que es una afirmación negativa, pues es como si explicaras que no tendrás nada bueno nunca en tu vida cuando no es así. Agradece por lo que tienes ahora porque siempre hay alguien que pasa por una situación más difícil que la tuya. No llames a la desdicha ni a la desgracia. Mejor piensa que todo estará bien y mañana será un día mejor.

"Te deseo lo peor": Como cuando terminamos una relación y deseamos lo peor al otro por lo molestas que estamos ¡no lo hagas más! no sabes la fuerte carga negativa que esta frase trae. El karma existe y la frase regresará a ti.

El karma y su importancia

Nuestros actos se ven vigilados por un juez denominado "karma". Este es la energía invisible que se encarga de hacer que paguemos por las cosas buenas o malas que hayamos hecho durante nuestro camino.

Cada quien tendrá lo que se merece. Si eres buena o mala el universo se encargará de darte tu merecido. Pues, cada acción que hacemos empleamos una energía positiva o negativa que con el tiempo regresará a ti ¡mucho cuidado con lo que decimos y hacemos!