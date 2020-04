Empezó a cerrarse el agujero más grande de la capa de ozono del Ártico

El agujero más grande ubicado en la capa de ozono del Polo Norte (Océano Ártico) empezó a cerrarse. Hasta fines de marzo la aparición de este fenómeno había causado conmoción en toda la comunidad científica creando diversas teorías.

Sin embargo, la Agencia Espacial Europea (ESA) obtuvo datos acerca del agujero gracias al satélite Sentinel-5p de Copernicus. Pues, la sorpresa ocurrió cuando detectaron que el agujero era más grande que los anteriores.

Su increíble formación en nuestro planeta generó teorías. La más importante fue que habría aparecido por un extremo grado de frío en la zona de la estratósfera, de tal forma que, habría provocado que esta se desplome creando el agujero.

El grado de temperatura en la zona del Ártico es mucho menor que la que hay en la Antártida. Pues, no habría llegado a una temperatura extrema hasta que durante estos meses, fuertes vientos impidieron el pase del aire frío. Este hecho tiene el nombre de "vórtice polar".

La causa de la desaparición de este repentino agujero grande en el Ártico se debe a un fuerte grado de calor. Esta semana las temperaturas sufrió un gran aumento llegando hasta los 20º superar los niveles normales.

Asimismo, los especialistas señalan que el agujero ya no podrá recuperarse aunque pudiese ocurrir otro "vortice polar".

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.



