Cómo recuperar el amor de tu vida con las propiedades mágicas de la manzana

Para este ritual de amor vamos a utilizar las manzanas, ya que, poseen grandes propiedades mágicas, así como nutrientes y vitaminas que fortalecen nuestro sistema. Desde la tranquilidad de tu hogar, puedes probar con este ritual o también llamado endulzamiento.

¿Cómo preparar el ritual de amor con manzanas?

Primero, necesitamos manzanas rojas, 2 velas rojas consagradas, 1 lazo o cuerda roja, miel, papel blanco, canela molida, un lapicero de tinta roja y finalmente, un cuchillo.

A continuación la preparación.Todos los pasos deben ser cumplidas mientras piensas en esa persona tan especial. Debes tener su imagen en tu mente y todo lo que deseas con ella. Echa miel y polvo de canela en las velas. Luego con la ayuda de un fósforo enciende las velas y déjalas en una zona segura.

Ahora coges la manzana y la partes en dos, escribes tu nombre y el de tu amor en el papel blanco. Del mismo modo, échale polvo de canela y miel. Dobla el papel y mételo en el centro de las dos mitades de la manzana. Finalmente, amarra fuertemente la manzana con una cuerda roja.

Oración para atraer al amor de tu vida

Después de cumplir con todos estos pasos, reza lo siguiente:

“San Antonio bendito, San Antonio poderoso, concédeme esta gracia que te pido concédeme el amor de (aquí se dice el nombre completo de la persona que se deseas) que regrese a mi sin miedos ni dudas que me ame con la fuerza del verdadero amor que jamás se separe de mí.

San Antonio bendito dame lo que tanto ansío no me abandones y ayúdame con tu gracia y tu fuerza San Antonio bendito, San Antonio poderoso tu que todo lo puede, tu que todo lo logras, concédeme esta petición desesperada que regrese a mí (se vuelve a repetir el nombre de la persona que deseamos recuperar) que nunca se aleje ni me abandone que la fuerza del amor nos envuelva y nada ni nadie lo pueda romper”

Repite 3 veces la oración con mucha fuerza y esperenza. Entierra la manzana en un lugar donde crezcan bastantes plantas.