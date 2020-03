Mujeres nada cariñosas por culpa de su signo zodiacal

A lo largo de tu vida te encontrarás con personas buenas, malas, amables, extrovertidas, cariñosas y completamente frías. Justo estas últimas son aquellas que nunca darán una muestra del amor que sienten, y no necesariamente porque sean malos, sino que su signo zodiacal no les permite ser de otra manera.

Para nada estas mujeres del zodiaco son personas detestables, solo que no exteriorizan sus sentimientos, aun así sientan un gran afecto por ti.

Mira esta lista para descubrir cuáles son los signos nada cariños que tiene el zodiaco.

Cáncer

El problema de los nacidos bajo este signo es que se dejan llevar por su desconfianza, y se les hace muy difícil ser cariñosos si siempre están sospechando de todo lo que su pareja hace.

Si alguna vez dejan de lado esta natural falta de entrega, pueden ser tan cariñosos como cualquiera, pero la realidad es que esto pasa muy pocas veces. La manera de conseguirlo es hacerles olvidar el dolor que sintieron en relaciones pasadas.

Aries

Aries es un signo independiente, no son adeptos a mostrar lo que sienten, pero es por miedo a perder la libertad que tanto aman. Pueden tener una personalidad imponente que termina intimando a quienes los rodean, y muchas veces no les gusta cambiar ese sentimiento por otro que pueda suscitar sus muestras de cariño. Si bien se cree que no son muy dados a las relaciones sentimentales, esto es sólo en apariencia.

Virgo

La inseguridad de los virgos es lo que los hace retraerse en las relaciones de pareja, y no demostrar lo que sienten en realidad. Creen, en lo más profundo de su ser, que demostrar demasiado cariño puede alejar a la otra persona, a pesar de que lo más probable es que esté enamorada como ellos, dado que los nacidos bajo el manto de este signo son personas que tienden a gustar mucho.