Horóscopo semanal de Jhan Sandoval para Aries del 6 al 12 de enero de 2020

Jhan Sandoval revela el horóscopo semanal del signo zodiacal de Aries desde el 6 al 12 de enero del 2020. Descubre cómo le irá a las personas de este signo en el amor, la salud y el trabajo.

También puedes consultar el horóscopo diario de Jhan Sandoval, el cual se realiza día a día para conocer lo que el futuro depara para ti.

Aries en el trabajo

Buscarás demostrar una actitud diplomática con el entorno sin que eso signifique una solución real de los problemas. Si demuestres una verdadera disposición al dialogo podrás resolver más de lo que esperas. Evita consecuencias perjudiciales para tus labores por malas decisiones que tomes.

Aries en el amor

Buscar el lastimar a esa persona solo te podría hacer sentir mal a ti. No actúes de la manera que no quieres que actúen contigo. Pensar en castigar a esa persona no sería la solución a nada de lo que hoy te aflige. Es importante demostrar mayor madurez a la hora de lidiar con tu vida sentimental.

Aries en el dinero

Una situación tensional podría generar algunas dolencias que se traduzcan en gastos importantes por estos días. Algunos consejos con respecto a tu economía no serían los más adecuados, busca asesoramiento más allá de los contactos que conoces para tener una visión objetiva y precisa.

Compatibilidad de Aries

Compatibilidad del signo zodiacal de Aries en el Horóscopo semanal de Jhan Sandoval. Los arianos tienen personalidad pensadora, creativa y espontánea que poseen, el mejor aliado que pueden tener es un Libra, pues será el encargado de ponerle los pies sobre la tierra cuando sueñe demasiado, y quien lo relaje cuando se impaciente.

¿Qué signo zodiacal soy?

Se denomina Astrología al estudio de la posición y los movimientos de los astros, además de su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Por ende, en el horóscopo occidental tenemos 12 signos zodiacales que están distribuidos en todo el año.

Para conocer a qué signo del zodiaco perteneces te mostramos la siguiente tabla:

¿Quién es Jhan Sandoval?

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Del 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires CABA.

Se inició como columnista del diario La República en el año 2008 en donde presenta el horóscopo diario hasta la actualidad y desde hace tres años colabora para Revista Wapa, donde tiene su programa Señales con Jhan Sandoval.