Si conoces a alguien con esos pequeños y encantadores hoyuelos que aparecen al sonreír, seguro has notado el magnetismo que generan. Aunque algunos los consideran un "defecto muscular", la ciencia y la cultura los ven como un atributo único que puede realzar el atractivo y la personalidad de quien los posee . Pero, ¿por qué se forman, qué significan y qué los hace tan especiales? Aquí te lo contamos.

Según con un estudio publicado por el portal Salud 180, los hoyuelos están asociados con características que van más allá de lo físico. Estos pequeños "huequitos" en las mejillas , o incluso en la barbilla, no solo son llamativos, sino que también pueden transmitir ciertos mensajes biológicos y emocionales:

Al ser un rasgo dominante, basta con un solo gen para que puedan heredarse. Sin embargo, hay que tener suerte, ya que no todos tienen esta peculiaridad que, para muchos, es sinónimo de encanto.

NO TE PIERDAS: Leches veganas: todo sobre su valor nutricional y cómo prepararlas en casa

Los hoyuelos no solo son un atributo visualmente atractivo, sino que también pueden influir en cómo los demás perciben a quienes los tienen. Desde un sentido de alegría hasta una conexión emocional instantánea, estos pequeños detalles en el rostro se convierten en grandes aliados de la personalidad. Si tienes hoyuelos, ¡abraza este rasgo único que la genética te ha regalado! Y si no los tienes, no te preocupes, porque el verdadero encanto está en cómo sonríes y compartes tu energía con el mundo.