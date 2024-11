Hoy quiero recordarte y agradecerte por todo lo que hiciste por mí. A menudo pienso en esos momentos en la cocina, cuando me enseñabas a cocinar tus recetas favoritas. Me siento tan afortunada de haber tenido esos instantes contigo. Cada vez que preparo tu famoso pastel, siento que estás a mi lado.

Han pasado algunos años desde que te fuiste, pero tu ausencia sigue siendo un vacío en mi vida. A veces me encuentro deseando poder llamarte y pedirte consejo. La vida ha sido complicada, y me gustaría saber cómo enfrentar algunos de estos desafíos.

Hoy celebro tu vida y todo lo que significaste para mí. Me encanta recordar tus risas y cómo iluminabas cualquier habitación. Quiero que sepas que estoy tratando de vivir la vida al máximo, como tú siempre lo hiciste.

A menudo me encuentro compartiendo tus historias con amigos y familiares, y todos siempre sonríen. Gracias por ser un faro de luz en mi vida. Siempre serás mi inspiración.

Hoy me siento abrumada y necesito compartir mis sentimientos contigo. A veces, el dolor de tu ausencia es tan intenso que no sé cómo manejarlo. Hay días en los que la tristeza me invade, y todo lo que quiero es escuchar tu voz.