Anely Dávila se une a Corazón Serrano tras su salida de La Bella Luz, sorprendiendo a sus seguidores. La presentación se realizó el 14 de noviembre en Arequipa causando gran emoción en el público.

La cumbia peruana vuelve a sorprender con un inesperado movimiento en sus filas. Anely Dávila fue anunciada como la nueva integrante de Corazón Serrano, a un mes de su salida de La Bella Luz. La presentación se realizó la noche del 14 de noviembre en Arequipa, donde la cantante apareció ante el público con una emotiva bienvenida y una interpretación musical. La joven no pudo ocultar su emoción al revelar que formar parte de esta reconocida agrupación era un anhelo que tenía desde su infancia.

¿Cómo fue la presentación de Anely Dávila como nueva integrante de Corazón Serrano?

Después de varias semanas de incertidumbre por su sorpresiva desvinculación de La Bella Luz, Anely Dávila reapareció en los escenarios con una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores: ahora forma parte de Corazón Serrano. El anuncio se llevó a cabo en Arequipa, donde la agrupación le dio la bienvenida ante sus fanáticos.

La orquesta preparó una presentación especial para comunicar la incorporación de la joven cantante. Primero, compartió algunas pistas sobre sus cualidades y la ilusión que tenía por convertirse en una de sus voces, hasta que finalmente mostró su fotografía y confirmó su identidad.

Momentos después, Dávila apareció frente al público con un vestido blanco que hacía juego con la vestimenta de sus nuevas compañeras. Además, conservó los dos moñitos que caracterizaban su imagen durante su etapa en La Bella Luz.

Su debut estuvo acompañado de la interpretación de 'Cómo se olvida', uno de los temas emblemáticos de Corazón Serrano. La presentación desató la emoción de los asistentes, quienes recibieron a la artista con gritos y aplausos.

¿Qué dijo Anely Dávila tras ingresar a Corazón Serrano?

Luego de ser anunciada oficialmente por el animador del espectáculo, la cantante tomó el micrófono para dirigirse a sus nuevas compañeras, a los representantes de la agrupación y al público arequipeño. Durante sus palabras, expresó la felicidad que sentía por alcanzar una meta que había imaginado desde pequeña.

“Delante de las chicas, maestra, maestros, Dani Daniel, a todo el lindo público de Arequipa, me siento gran emocionada, muy contenta, este ha sido un gran sueño desde que tengo seis años. Y la verdad muchas gracias por el cariño, la acogida de verdad, prometo entregar el 100% de a partir de ahora hasta adelante”, pronunció emocionada.