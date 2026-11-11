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El Kuelgue llega por primera vez al Perú y se suma al Festival Alaire 2027

La banda argentina será parte de la primera edición del festival que se realizará el 5 de junio de 2027 en la Arena Monumental.

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    El Kuelgue llega por primera vez al Perú y se suma al Festival Alaire 2027
    El Kuelgue llega a Lima por primera vez en 2027.
    El Kuelgue llega por primera vez al Perú y se suma al Festival Alaire 2027

    La expectativa por el Festival Alaire 2027 continúa creciendo. La organización confirmó la participación de El Kuelgue, una de las propuestas musicales más originales e influyentes de la escena argentina contemporánea, que llegará por primera vez al Perú como parte de la programación de la primera edición del evento.

    Con una trayectoria que supera las dos décadas, la agrupación liderada por Julián Kartun se ha consolidado como un fenómeno musical en América Latina gracias a una propuesta que fusiona géneros como el rock, el funk, el jazz, el candombe y la canción popular rioplatense. Su autenticidad, irreverencia y puesta en escena han convertido a la banda en una de las favoritas del público en Argentina y otros países de la región.

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    Su llegada al país representa una oportunidad única para los seguidores locales que, durante años, han esperado la llegada de una agrupación reconocida por éxitos como Parque Acuático, Bossa & People, Sinoca y Ayer Realidad.

    La banda argentina se integra así a un cartel que busca reunir propuestas musicales de distintas generaciones y estilos. El Festival Alaire se realizará el próximo 5 de junio de 2027 en la Arena Monumental, y contará también con la participación de Cultura Profética, No Te Va Gustar, Vicente García y otros importantes artistas nacionales e internacionales.

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    ¿Dónde comprar las entradas?

    Presentadas por Oranch y co-producidas con idosm, las entradas para la primera edición del Festival Alaire están disponibles a través de Joinnus. La primera etapa de venta llega a su fin este 12 de noviembre para luego iniciar la segunda etapa desde el 13. Para adquirir las entradas con descuento del BCP, debes ingresar al siguiente link: https://www.joinnus.com/landing/festival-alaire-2027

    SOBRE EL AUTOR:
    El Kuelgue llega por primera vez al Perú y se suma al Festival Alaire 2027
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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