El Kuelgue llega por primera vez al Perú y se suma al Festival Alaire 2027

La banda argentina será parte de la primera edición del festival que se realizará el 5 de junio de 2027 en la Arena Monumental.

La expectativa por el Festival Alaire 2027 continúa creciendo. La organización confirmó la participación de El Kuelgue, una de las propuestas musicales más originales e influyentes de la escena argentina contemporánea, que llegará por primera vez al Perú como parte de la programación de la primera edición del evento.

Con una trayectoria que supera las dos décadas, la agrupación liderada por Julián Kartun se ha consolidado como un fenómeno musical en América Latina gracias a una propuesta que fusiona géneros como el rock, el funk, el jazz, el candombe y la canción popular rioplatense. Su autenticidad, irreverencia y puesta en escena han convertido a la banda en una de las favoritas del público en Argentina y otros países de la región.

Su llegada al país representa una oportunidad única para los seguidores locales que, durante años, han esperado la llegada de una agrupación reconocida por éxitos como Parque Acuático, Bossa & People, Sinoca y Ayer Realidad.

La banda argentina se integra así a un cartel que busca reunir propuestas musicales de distintas generaciones y estilos. El Festival Alaire se realizará el próximo 5 de junio de 2027 en la Arena Monumental, y contará también con la participación de Cultura Profética, No Te Va Gustar, Vicente García y otros importantes artistas nacionales e internacionales.