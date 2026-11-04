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Perú Comic Con celebra su quinta edición con estrellas internacionales y diversión para toda la familia

Wilson Bethel, Nathan Kress, Jessie T. Usher y Drew Seeley encabezan una edición de Perú Comic Con que reunirá a grandes y chicos alrededor de sus historias y personajes favoritos.

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    Las entradas estarán disponibles desde el 03 de noviembre en Joinnus.
    Perú Comic Con celebra su quinta edición con estrellas internacionales y diversión para toda la familia

    El evento de cultura pop más grande del Perú regresa para su quinta edición este 5 y 6 de diciembre en Arena 1, San MiguelPerú Comic Con 2026 será un punto de encuentro para fanáticos, amigos y familias, con dos jornadas para conocer a sus artistas favoritos y disfrutar de música, cosplay y experiencias para compartir. Una oportunidad para que los adultos revivan las historias que marcaron su infancia y los más pequeños descubran nuevos personajes y aventuras.

    Entre los invitados destaca Jessie T. Usher, conocido mundialmente por interpretar a A-Train en 'The Boys'. A él se suma Wilson Bethel, quien da vida a Benjamin 'Dex' Poindexter, también conocido como Bullseye, en 'Daredevil'. Ambos acercarán estos universos a sus seguidores, quienes tendrán la oportunidad de conocer a los actores y compartir la emoción de sus series favoritas con otros fans.

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    La nostalgia de la televisión juvenil llegará con Nathan Kress, recordado por interpretar a Freddie Benson en 'iCarly'. Para quienes crecieron siguiendo las ocurrencias del famoso programa de Nickelodeon, su visita será una invitación a reencontrarse con esos recuerdos y vivir un nuevo momento junto a uno de sus protagonistas.

    En el año del vigésimo aniversario de 'High School Musical', también llegará Drew Seeley, actor y cantante que participó como voz de canto de Troy Bolton en la primera película, personaje interpretado en pantalla por Zac Efron. Seeley también encarnó a Troy en la gira 'High School Musical: The Concert' y protagonizó 'Another Cinderella Story' junto a Selena Gomez. Su presencia invitará a los asistentes a recordar una etapa en la que la música, el baile y la amistad se convirtieron en parte de sus propias historias.

    El mundo del doblaje estará representado por Alberto Bernal, actor mexicano que presta su voz a Peter Parker / Spider-Man en las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel para Latinoamérica. Su trayectoria también incluye personajes de franquicias de anime como 'Black Clover' y 'Haikyu!!'. Una oportunidad para descubrir a la persona detrás de esas voces y compartir en familia la fascinación por los héroes y la animación.

    La música tendrá un espacio especial con Capitán Memo, intérprete de emblemáticos temas de series animadas que acompañaron a distintas generaciones en Latinoamérica. Su participación pondrá a cantar a quienes crecieron con estas canciones y les dará la oportunidad de compartir con sus hijos una parte de su infancia.

    La animación de internet sumará a Alejo y Valentina, la serie argentina creada por Alejandro Szykula, cuyos personajes y humor absurdo conquistaron a sus seguidores en la web. Su presencia será un punto de reunión para quienes llevan años compartiendo sus frases y recordando sus episodios.

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    También será parte de esta edición Perchita, el gato creado por el dibujante y animador argentino Dylan Gálvez. Sus aventuras en redes sociales y su serie animada en YouTube han reunido a una comunidad que podrá llevar su entusiasmo de las pantallas a la convención y celebrar el humor del personaje junto a otros seguidores.

    Con inDrive como auspiciador principalPerú Comic Con 2026 ofrecerá espacios dedicados al gaming, además de zonas de anime, artist alley, cosplay, conciertos y presentaciones lúdicas en escenario. Jugar, recorrer los stands, descubrir el trabajo de ilustradores y disfrutar de la música serán parte de un plan para compartir entre amigos o en familia, con opciones para distintos gustos y edades.

    Las entradas estarán disponibles desde el 3 de noviembre a través de Joinnus. La cita será este 5 y 6 de diciembre en Arena 1, San Miguel. Reúne a tus amigos, ven con tu familia y celebra la quinta edición de Perú Comic Con: un lugar para reencontrarte con lo que te emociona y crear nuevos recuerdos con quienes más quieres.

    SOBRE EL AUTOR:
    Perú Comic Con celebra su quinta edición con estrellas internacionales y diversión para toda la familia
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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