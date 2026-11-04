Renato Rossini Jr. sigue pagando app de citas pese a oficializar a Samahara Lobatón y lanza reto: “Por las hue#$%...”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Sorprendido? Renato Rossini Jr., conocido actor, está bajo el foco público luego de que se supiera que sigue abonando una suscripción en una aplicación de citas de lujo, pese a estar en una relación amorosa con Samahara Lobatón. Cuando fue confrontado sobre su actividad en esta plataforma mientras está con la hija de Melissa Klug, trató de restar importancia pero lanzó un curioso reto a la prensa acerca de los 'matches' recientes.
Renato Rossini Jr. aclara su participación en la app de citas
En una entrevista en Magaly TV La Firme, el hijo de Renato Rossini no negó la existencia de la cuenta ni sugirió que fuera un perfil no auténtico. Al contrario, aceptó que es usuario de la aplicación, justificando que fue un descuido y que la cuota de la membresía se carga automáticamente a su cuenta bancaria.
“Siempre lo he tenido, pero no lo uso más. Me cobran automáticamente. Ahora que me lo dijeron, debería darlo de baja, ya que ya no estoy soltero, se me olvidó que lo tenía. Esa app, honestamente, es irrelevante porque hay personas de otros países. Ella (Samahara) sabe que en algún momento lo usé, tengo varias apps. Estoy en todas.”, explicó Renato Rossini Jr.
Además, al ser interrogado sobre posibles revelaciones de mujeres que hayan mantenido comunicación reciente con él, la pareja de Samahara Lobatón lanzó un reto: “Te lo dejo como tarea, a ver si encuentras alguna chica”, dijo riéndose.
Samahara Lobatón respaldó a Renato Rossini Jr. al salir en la app de citas
Por su parte, la hija de Melissa Klug minimizó la preocupación por la app de citas: “Tengo mucha confianza en Renato, sé que la tiene ahí, pero que no la usa, ¿verdad? ¿O tú viste que hizo match con alguien? Mientras no la use, no tengo inconveniente.”, expresó Samahara Lobatón.