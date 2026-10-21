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¡SOLD OUT EN TIEMPO RÉCORD! 31 Minutos agota entradas en Lima y fans exigen una segunda fecha

31 Minutos agotó en menos de 30 minutos las entradas para su show del 8 de diciembre en Lima y los fans ya piden una segunda fecha.

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    31 Minutos llega a Lima y ya hizo sold out.
    ¡SOLD OUT EN TIEMPO RÉCORD! 31 Minutos agota entradas en Lima y fans exigen una segunda fecha

    Treinta y uno Minutos confirmó una vez más el fuerte vínculo que mantiene con el público peruano. Las entradas para su única presentación en Lima, programada para el 8 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, se agotaron en menos de 30 minutos desde que comenzó la venta.

    La función forma parte del 'Radio Guaripolo Tour 2026' y tendrá como protagonistas a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo, Guaripolo y otros conocidos personajes del programa chileno.

    Entradas para 31 Minutos en Lima se agotaron rápidamente

    La venta comenzó este 21 de octubre a las 10.00 a. m. con una preventa promocional y localidades a precio regular disponibles de manera simultánea.

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    La demanda superó las expectativas y, pocos minutos después, ya no quedaban entradas para ninguna de las zonas habilitadas.

    La situación generó múltiples reacciones en redes sociales. Mientras algunos seguidores celebraron haber conseguido boletos, otros aseguraron que ingresaron a la plataforma apenas empezó la venta y aun así quedaron fuera.

    Ante el rápido sold out, varios usuarios comenzaron a solicitar que la producción habilite una segunda presentación en Lima. Hasta el momento, no se ha confirmado una nueva fecha.

    Varios fans expresaron su tristeza al saber del sold out.
    Varios fans expresaron su tristeza al saber del sold out.

    ¿Qué presentará 31 Minutos con 'Radio Guaripolo Tour 2026'?

    El espectáculo corresponde a una nueva versión de 'Radio Guaripolo', propuesta teatral y musical desarrollada por Aplaplac.

    En esta puesta en escena, Guaripolo conduce una particular estación de radio desde donde realiza bromas telefónicas y protagoniza distintas situaciones junto a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo y otros integrantes del elenco.

    El show combina canciones, humor y el estilo satírico que convirtió a 31 Minutos en un fenómeno que trascendió la televisión infantil y conquistó a distintas generaciones en Latinoamérica.

    31 Minutos regresa a Perú como parte de su gira latinoamericana

    El proyecto creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano debutó en televisión chilena en 2003 y posteriormente se transformó en una propuesta musical capaz de llenar escenarios fuera de Chile.

    Durante 2026, el 'Radio Guaripolo Tour' ha incluido presentaciones en países como México, Colombia y Chile antes de su llegada a Perú.

    El éxito de la venta en Lima deja ahora una pregunta entre sus seguidores: si la producción anunciará una segunda función para quienes no lograron conseguir entradas.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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