La emblemática orquesta piurana de cumbia despidió con emotivo mensaje a quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos durante años de giras por todo el Perú.

Tristeza en el ambiente cumbiambero. La cumbia peruana vuelve a vestirse de luto. La icónica agrupación piurana Armonía 10 confirmó con profundo pesar el fallecimiento de Eduardo Adrianzén, cariñosamente conocido entre los músicos, la producción y el público como 'Chevrolet'. El entrañable colaborador formaba parte fundamental del equipo técnico del grupo y dedicó gran parte de su vida a asegurar que cada show fuera impecable en cada rincón del país.

El lamentable anuncio se anunció este domingo 18 de octubre a través de las redes sociales oficiales de la 'universidad de la cumbia'. En la publicación, la orquesta dedicó sentidas palabras para honrar la memoria de Adrianzén, resaltando su compromiso incansable y su calidad humana, además de extender sus más sinceras condolencias a sus familiares, allegados y amigos más cercanos.

Un pilar silencioso tras los escenarios

La partida de 'Chevrolet' deja un vacío enorme dentro de la familia de Armonía 10. Detrás de los reflectores, los aplausos y los grandes éxitos que hacen bailar a miles de peruanos, se encuentra un equipo técnico que sostiene el espectáculo en cada presentación. Eduardo fue una pieza clave en esa maquinaria, acompañando a la agrupación en incontables giras nacionales, trayectos por carretera y extenuantes jornadas de trabajo.

Colegas del gremio musical y seguidores de la orquesta no tardaron en manifestar su dolor en las plataformas digitales, llenando la publicación de mensajes de apoyo para sus seres queridos. La comunidad cumbiambera coincidió en remarcar que el trabajo técnico es el corazón invisible de cada concierto, por lo que la huella de 'Chevrolet' permanecerá viva en la memoria colectiva del grupo.

Armonía 10 de duelo: falleció Eduardo ‘Chevrolet’, histórico integrante de su equipo técnico.

Este difícil momento se suma a los pasajes de luto que la orquesta ha tenido que sobrellevar a lo largo de su dilatada trayectoria musical. Sin embargo, como ha sido constante en su historia, el grupo piurano se mantiene unido en la adversidad para rendir homenaje a quienes construyeron, desde cualquier frente, la leyenda de Armonía 10.