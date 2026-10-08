Paolo Guerrero enfrentaría juicio penal si se comprueba responsabilidad en caso de licencias falsas, afirma abogado

Un escándalo internacional sacude el entorno de Paolo Guerrero tras destaparse una presunta red de licencias 'bamba' para entrenar. El abogado deportivo Marco La Jara señala que el capitán histórico debe romper el silencio y dar la cara.

El 'Depredador' vuelve a estar en boca de todos, y esta vez no es por un golazo de chalaca ni por un nuevo romance de portada. Una información originada en Brasil ha salpicado de lleno el nombre de Paolo Guerrero, encendiendo las alarmas en el fútbol sudamericano y en el mundo del espectáculo.

Según revelaciones periodísticas, se habría puesto al descubierto una presunta red internacional dedicada a ofrecer licencias y diplomas falsos de director técnico. Entre la lista de reconocidas figuras que habrían sido mapeadas o contactadas por esta organización figura el atacante peruano.

El nombre del exdelantero de la Selección Peruana aparece entre los seis futbolistas cuyas licencias fueron objeto de una investigación policial en Argentina en 2025. En el mismo grupo figuran Diego Lugano, Felipe Melo, Dejan Petkovic, Roberto Assis y Roberto Carlos. El exfutbolista y asistente técnico de Diego Maradona, Alejandro Mancuso, principal involucrado en el tema, mencionó a estos jugadores como supuestos clientes suyos y beneficiarios de las licencias para dirigir.