Paolo Guerrero enfrentaría juicio penal si se comprueba responsabilidad en caso de licencias falsas, afirma abogado

Paolo Guerrero enfrentaría juicio penal si se comprueba responsabilidad en caso de licencias falsas, afirma abogadoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El 'Depredador' vuelve a estar en boca de todos, y esta vez no es por un golazo de chalaca ni por un nuevo romance de portada. Una información originada en Brasil ha salpicado de lleno el nombre de Paolo Guerrero, encendiendo las alarmas en el fútbol sudamericano y en el mundo del espectáculo.
Según revelaciones periodísticas, se habría puesto al descubierto una presunta red internacional dedicada a ofrecer licencias y diplomas falsos de director técnico. Entre la lista de reconocidas figuras que habrían sido mapeadas o contactadas por esta organización figura el atacante peruano.
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El nombre del exdelantero de la Selección Peruana aparece entre los seis futbolistas cuyas licencias fueron objeto de una investigación policial en Argentina en 2025. En el mismo grupo figuran Diego Lugano, Felipe Melo, Dejan Petkovic, Roberto Assis y Roberto Carlos. El exfutbolista y asistente técnico de Diego Maradona, Alejandro Mancuso, principal involucrado en el tema, mencionó a estos jugadores como supuestos clientes suyos y beneficiarios de las licencias para dirigir.
La palabra del experto: "Paolo debe aclarar la situación"
Ante la ola de especulaciones y comentarios en redes sociales, el reconocido especialista en derecho deportivo, Marco La Jara, se pronunció en el programa de Canal N para poner los puntos sobre las íes. Según La Jara, aunque el futbolista podría haber sido simplemente un blanco de intento de estafa por parte de estos gestores informales, la gravedad del caso exige una postura oficial e inmediata por parte del '39' de la selección.
"Paolo Guerrero debe aclarar públicamente si en algún momento fue contactado por esta red o si le ofrecieron obtener una licencia de entrenador por vías irregulares. Si él hubiese contratado sabiendo que se iba a abreviar del tema, sí habría una responsabilidad penal", enfatizó el letrado durante la entrevista.
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¿Víctima o imprudencia?
Para los expertos, en el medio del fútbol y la farándula deportiva es común que intermediarios sin escrúpulos busquen acercarse a figuras de alto perfil para ofrecerles facilidades académicas o trámites exprés. Sin embargo, tratándose de un referente de la talla de Guerrero, mantener el silencio solo alimentará los rumores sobre qué tan cerca estuvo de caer en esta presunta estafa.
Por el momento, ni el jugador ni su entorno cercano se han pronunciado sobre el tema. ¿Saldrá el 'Capitán' a marcar cancha o dejará que el tema corra en los tribunales? Estaremos atentos al próximo capítulo de esta historia.
Ante la ola de especulaciones y comentarios en redes sociales, el reconocido especialista en derecho deportivo, Marco La Jara, se pronunció en el programa de Canal N para poner los puntos sobre las íes. Según La Jara, aunque el futbolista podría haber sido simplemente un blanco de intento de estafa por parte de estos gestores informales, la gravedad del caso exige una postura oficial e inmediata por parte del '39' de la selección.
"Paolo Guerrero debe aclarar públicamente si en algún momento fue contactado por esta red o si le ofrecieron obtener una licencia de entrenador por vías irregulares. Si él hubiese contratado sabiendo que se iba a abreviar del tema, sí habría una responsabilidad penal", enfatizó el letrado durante la entrevista.
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Por el momento, ni el jugador ni su entorno cercano se han pronunciado sobre el tema. ¿Saldrá el 'Capitán' a marcar cancha o dejará que el tema corra en los tribunales? Estaremos atentos al próximo capítulo de esta historia.