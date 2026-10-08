Previamente a su carrera política y ser elegida alcaldesa de Magdalena , Carla Robbiano formó parte del famoso Grupo Candela junto a figuras como Tatiana Astengo, Laly Goyzueta y Brenda Meléndez.

Carla Robbiano y la faceta que pocos conocen de la esposa de Francis Allison en televisión | Composición Wapa

Carla Robbiano y la faceta que pocos conocen de la esposa de Francis Allison en televisión | Composición Wapa

Carla Robbiano, quien se ha convertido en la nueva alcaldesa de Magdalena del Mar y es conocida por ser la esposa de Francis Allison, tiene un pasado que dista mucho de la política. Este lado de su historia ha resurgido con los recientes resultados electorales de 2026. Antes de su carrera política, Robbiano participó en un grupo musical femenino que dejó su huella en la televisión peruana.

Este conjunto, conocido como Candela, nació en 1993 y estaba compuesto por Carla Robbiano, Tatiana Astengo, Laly Goyzueta y Brenda Meléndez. El grupo lanzó un álbum con su mismo nombre e intentó captar la atención en la industria musical nacional mediante varias apariciones en programas de televisión.

La desconocida vida artística de Carla Robbiano: estrella del grupo Candela en la televisión

Carla Robbiano se encontraba entre las integrantes de Candela, grupo que tuvo su momento de fama en la televisión peruana durante el verano de 1993. Durante esa época, Robbiano compartió escenario con Tatiana Astengo, Laly Goyzueta y Brenda Meléndez, quienes más tarde seguirían caminos diversos en el mundo del arte y el servicio público.

El grupo destacó en espacios televisivos como 'Trampolín a la fama', un programa que era famoso por dar visibilidad a nuevos talentos. Juntas, las cuatro promovieron el disco Candela, buscando establecerse en el escenario musical de esa era.

Con el paso del tiempo, cada una de ellas siguió su propio camino. Astengo y Goyzueta se consolidaron como actrices y protagonistas de la televisión, mientras que Robbiano dejó atrás esa fase artística para orientarse hacia otras áreas de la vida pública.

De la música a la administración municipal: Carla Robbiano y su rol en Magdalena

Años después de abandonar los escenarios, Carla Robbiano se adentró en la política local. En las elecciones municipales de 2026, la aspirante de Avanza País alcanzó un 65,4% en las encuestas a boca de urna de Datum para la alcaldía de Magdalena del Mar, posicionándola como la futura alcaldesa mientras se contabilizaban oficialmente los votos.

Conociendo los primeros resultados, la exintegrante de Candela declaró que estaba ante una doble responsabilidad y expresó su intención de continuar con el legado de su esposo, Francis Allison, quien previamente lideró el municipio. Aclaró, sin embargo, que su mandato sería independiente, y ella lideraría las decisiones del municipio.