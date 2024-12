Vanessa Terkes se pone celosa por Mario Hart y le tira un vaso de cerveza a periodista

Según Daniela Cilloniz , todo ocurrió en la discoteca Barranco Bar, cuando llegó con el esposo de Korina Rivadeneira: “Yo llegué a la discoteca con Mario (Hart), quien era mi ‘pata’, y ella estaba allí. Le dio celos, estuvo coqueteándole al ‘Chato’. Luego, al momento en que me fui a despedir de ella, que estaba tomando mil tragos en la barra, hizo como que se le cayó el vaso y me tiró todo el chilcano encima. Fue a propósito.”, indicó la también actriz a ‘Trome’.

Daniela también reveló que Vanessa Terkes la llamó para pedirle disculpas, mencionando que estaba muy “borracha”: "Me molesté. Le quería meter un cachetadón, pero no lo hice porque había cámaras en el local y solo le dije que era la última vez que permito que me tire un vaso porque a la próxima le meto su cachetadón. Al día siguiente me llamó a pedirme disculpas y decirme que estaba borrachaza. Es locaza, la chata es brava.", dijo para el medio mencionado.