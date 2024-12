“Definitivamente, hay gente que no mide lo que dice, parecen ‘monos con metralleta’ disparando información sin siquiera verificarla. Eso fue lo que hizo este reportero, y es algo que no tolero”, manifestó Magaly Medina .

“En mi programa, tengo a dos jefes y a mí misma revisando todo para que nadie ‘se vaya de boca’. Pero fuera de aquí, no tienen ese control, y sucede lo que pasó: personas que no miden lo que dicen y actúan de forma atrevida e irresponsable. Ya hablé con él, y me dijo que no tiene ninguna evidencia ni información sobre ese supuesto video íntimo. Fue algo completamente fuera de lugar”, agregó Magaly.