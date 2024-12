Magaly Medina reaccionó a la reciente polémica de la que se convirtieron protagonistas sus famosos ‘Urracos’, Gianfranco Pérez, Otto Díaz y John Tirado. La presentadora de televisión habló sobre los comentarios ofensivos que estos hicieron haciendo que Gabriela Serpa abandonara llorando el set de su podcast.

Magaly Medina se pronuncia ante polémica de sus ‘Urracos’

En la última edición del año de ‘Magaly TV, la firme’, la conductora Magaly Medina marcó distancia del comportamiento que habrían tenido sus reporteros en la entrevista que le hicieron a Gabriela Serpa en su podcast ‘Puro Floro’.

“Para serles sincera, como ellos hay un montón de podcast, un montón de canales de YouTube, todos se creen entrevistadores, opinólogos, pero lástima, esas son cosas que hay que tener talento, preparación, bastante cerebro (…) Gianfranco Pérez, cuando sus dos colegas un poco más pensantes que nuestro pequeño monito con metralleta ni siquiera los dos pudieron impedir las barrabasadas que le dijo a Gabriela”, sostuvo en un inicio.

“Hablando con él, por supuesto que hemos tenido una conversación que aquí no voy a hacer pública, nos dijo que él no tiene ni noción de lo que dijo, no tiene idea de esto, no le consta nada, no tiene un video que haya visto, ni un video que a él se le haya mostrado, entonces lo que habló fueron pavadas, esas que le salen a algunos cuando le ponen un micrófono adelante”, añadió.

La conductora rechazó totalmente lo que han hecho sus reporteros: “Acá hay filtros, tiene dos y hasta tres jefes, siempre filtrándoles sus notas y lo que va a decir a veces, desde acá rechazo totalmente cómo manejaron ellos esa entrevista con Gabriela y que terminó ella yéndose, tú no puedes decirle a alguien que tú has visto o has conocido una información”.