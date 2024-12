Hugo García no esperaba que su vida privada se convirtiera en el centro de atención, pero tras la exposición de su supuesta ruptura con Alessia Rovegno, su reacción fue sorprendente. En lugar de quedarse callado ante los rumores, el conductor no dudó en responder con firmeza y lanzar un contundente reclamo, dejando claro que no iba a permitir que su relación fuera malinterpretada por comentarios ajenos.

¿Qué dijo Hugo García acerca de su ruptura amoros con Alessia Rovgno?

En una reciente edición de América Hoy, lograron contactar al popular Facundo González para que revelara más detalles sobre el distanciamiento entre Hugo García y Alessia Rovegno. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a todos fue su confesión de haber tenido un pequeño incidente con su excompañero de Esto es Guerra. Según González, el deportista se habría molestado por un comentario hecho por 'El Guacho', lo que habría causado la tensión entre ambos. Esta revelación dejó a todos impactados, ya que parecía que la situación entre Hugo y Facundo se complicaba aún más debido a las especulaciones que circulaban sobre su relación con Alessia.

"Sí, la verdad es que no. Pucha, no sabía. Le hizo un comentario con razón, Huguito me dijo: "qué pones, que no sé qué", pero con razón tuvo tantos likes mi comentario, se hizo viral", dijo en un inicio el exchico reality mediante una llamada con el programa de América Televisión lamentando lo sucedio.

"Bueno, no, igual a mí no me corresponde hablar de eso, eso le corresponde a él pues, si es así yo le hice un chiste. No hablé mucho, mucho de eso con él, la verdad, pero bueno, se le ve bien, sí está bien y es lo importante que él esté bien, es un buen chico y se merece lo mejor, así que bueno, no sé ya cuando hablaré, cuando hable con él me contará más", agregó Facundo González.