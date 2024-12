Andrea San Martín compartió un video en el que informó a sus seguidores que finalmente había asistido a una cita médica para realizarse los exámenes necesarios. La influencer confesó que aún no tiene un diagnóstico definitivo, pero reconoció que había postergado esta evaluación durante años, a pesar de ser consciente de que el problema de salud podría haberse abordado con mayor facilidad en su juventud.

"Les cuento que estoy por fin en una cita médica que he venido aplazando por muchos años, que de hecho sé que es algo que pude haber solucionado de pequeña, pero bueno, la tecnología avanza, el conocimiento avanza y dejé pasar mucho tiempo para hacerme ver. 'Ya, es ahora o nunca Andrea'. Todavía no tengo claro qué tengo, no sé", agregó.