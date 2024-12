"Vi el video, jamás quise arrastrar a nadie. Simplemente quería mover mi camioneta porque estaba obstruyendo el paso. Nunca me percaté de que ellas estaban sujetas al auto", argumentó a los medios.

Estas declaraciones no fueron suficientes para frenar la ola de críticas que lo acusaron de actuar de manera irresponsable y agresiva.

La polémica no solo afectó la imagen pública del actor, sino que también desató una avalancha de críticas en sus redes sociales. Ante esto, Zucchi optó por limitar los comentarios en sus plataformas digitales, una medida que ya había implementado anteriormente cuando enfrentó acusaciones de infidelidad por parte de Yiddá Eslava .

"Mi expareja y su madre me amenazaron con quedarse con mis hijos. Incluso me dijeron que me declararían incapaz y se los llevarían a Argentina. Por eso pedí que las nanas estuvieran presentes, para garantizar la seguridad de mis pequeños", confesó Yiddá en lágrimas durante una entrevista.