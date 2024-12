La reconocida actriz Ale Fuller decidió abandonar temporalmente el país para embarcarse en un viaje de ensueño a Tailandia, acompañada de diversas influencers de todo el mundo, con el propósito de ser parte de una campaña de una marca. Durante este recorrido por paisajes paradisíacos, la artista peruana se hizo unas largas trenzas, que usó para crear diferentes looks. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, en algún momento, tomaría la decisión de cortárselas.

A través de su cuenta oficial de TikTok, Ale Fuller compartió un video en el que documentó todo el proceso de cortar sus trenzas, dejando ver su evidente temor de cometer un error. La publicación rápidamente generó una ola de reacciones, especialmente después de que la exintegrante de El Gran Chef Famosos añadiera una alarmante descripción: "No imaginé que quedaría así". Con estas palabras, Fuller reveló que el resultado no fue el esperado, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores sobre cómo había quedado finalmente su nuevo look.