"Mi esposito tiene que tener mucha paciencia porque me gusta que me tome miles de fotos", reveló entre risas. Sin duda, un tierno detalle que refleja la cercanía y complicidad de la pareja.

En diálogo con Trome, la conductora recordó que, aunque ama su labor, lo más complicado ha sido aprender a opinar sobre la vida privada de los personajes de Chollywood: "Lo más difícil, sin duda alguna, ha sido el programa en vivo porque se me exige dar un punto de vista sobre temas de espectáculos. No me gusta hablar de la vida privada de las personas, eso ha sido un reto para mí".