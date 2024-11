Yahaira Plasencia anunció que tomará acciones legales contra Magaly Medina tras no retractarse de haberla calificado como “escort”. La cantante enfatizó que el único significado de ese término es prostituta, lo que afecta gravemente su imagen.

“Yo le di la oportunidad de rectificarse en 24 horas de lo que dijo y no lo hizo, ella sigue pensando que escort tiene otra connotación y no es así, y yo sí voy a proceder a demandarla por lo que ella ha hecho. Eso es difamar, ella tiene que comprobar lo que ha dicho. Nos vamos a ir a lo judicial y me voy a ir al final”, declaró en Amor y Fuego.

Yahaira Plasencia amenaza con mandar a prisión a Magaly Medina

Plasencia aclaró que no busca una compensación económica, sino que se respete su trabajo, ya que estos comentarios han dañado su reputación. “Esto afecta mucho mi trabajo, yo tenía un encendido de un árbol en un mall y la gente grita, te lo dice. Anda ve todos los comentarios de mi Instagram, me dicen ‘cuánto vales’ (...) Yo no voy a soportar este tipo de humillaciones, esto se acabó”, afirmó.

La salsera también explicó que tiene pruebas que demuestran que estuvo en un Airbnb y que Sergio George, su amigo, no tiene relación alguna con las acusaciones. “Si por A o B Sergio me dice ven a mi casa, porque somos buenos amigos, por eso alguien me tiene que decir escort (...) No es la primera vez, la otra vez me dijo run runa”, comentó.