Funkenstein Presenta su Nuevo EP "The Funkenstein Show"

La innovadora banda peruana de funk, Funkenstein, está lista para sorprender al público con el lanzamiento de su nuevo EP titulado "The Funkenstein Show" . Con un estilo lúdico, desenfadado y ecléctico que desafía las normas tradicionales, la banda se esfuerza por transmitir su esencia única, una esencia que surge de la fusión de sus individualidades y de la diversidad de sus gustos y antecedentes musicales.

Funkenstein no busca encasillarse en un solo género; su propuesta musical es una vibrante mezcla que refleja la variedad de sus influencias artísticas y personales. “En el arte no existe la originalidad, sino una serie de recetas distintas preparadas con los mismos ingredientes”, afirman sus integrantes, “pero nuestra receta es particular, sobre todo en la escena musical peruana”.