Sin embargo, la actriz cómica no se quedó callada y respondió con firmeza a las acusaciones, negando rotundamente las afirmaciones de su expareja.

En declaraciones para el programa "América Hoy" , Leslie Moscoso rechazó las acusaciones de Pedro Loli , asegurando que sus declaraciones no tienen fundamento y lo calificó de difamador.

“Si él quiere proceder legalmente, está en todo su derecho. Yo estoy aquí, dispuesta a defenderme, porque lo que está diciendo no es cierto. Que me muestre pruebas. Esto no es solo hablar e inventar cosas”, comentó con evidente molestia.