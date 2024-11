En medio del escándalo, Andrea San Martín mostró su frustración no solo por cómo se abordó su relación con Deyvis en la serie, sino también por la falta de respaldo del cantante. Según ella, el personaje inspirado en su vida no refleja la realidad de lo que vivieron como pareja, y lamentó que Orosco no haya salido en su defensa.

"Me pareció un acto de cobardía que no salga, por lo menos, a pedir respeto hacia mi persona. Supuestamente, nos teníamos aprecio por los años que estuvimos juntos. Lo que muestran en la serie es puro drama de novela, no una biografía real. No veo nada que se asemeje a lo que vivimos", declaró la influencer en tono molesto.