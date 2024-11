Andrea San Martín no silencia sus opiniones sobre Deyvis Orosco y está decidida a ‘desenmascarar’ al cantante ante la mirada de todos. La ‘Ojiverde’ parece no haber tomado nada bien la imagen que le pusieron en la telenovela de su expareja y esta advierte con decir toda la verdad del artista, por lo que no deja de lanzar indirectas en sus redes. ¿Qué dijo en esta oportunidad?

La expareja del ‘Bomboncito de la cumbia’ plasmó un fuerte mensaje, luego de referirse a Deyvis Orosco, demostrando que no tiene miedo en seguir adelante con sus revelaciones. “A mí no me busques pleito porque yo si te voy a humillar y con verdades que no te va a gustar escuchar. Y si tengo que armar un mierd*r*, lo armo, pero no le agacho la cabeza a nadie”, se lee en sus historias.