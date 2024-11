Grasse revela chats privados con Ana Siucho y la critica fuertemente: 'Mocosa atrevida, parece de la edad de mi mamá'

Grasse Becerra rompió su silencio y salió al frente luego de la fuerte pelea mediática que protagonizó con Ana Siucho en redes sociales, una controversia que atrajo la atención de todos los seguidores de la farándula. Ambas se lanzaron duros comentarios luego de que la modelo se atreviera a criticar a la esposa de Edison Flores, quien había viajado a Estados Unidos después del escándalo provocado por sus declaraciones sobre Andrés Hurtado.

Expresó su molestia

En una entrevista para Instarándula, Grasse Becerra expresó su molestia por la reacción de Ana Siucho ante sus opiniones. "Soy muy activa en redes sociales y creo que puedo opinar como cualquier persona, yo siempre opino, no me callo. Hice un comentario libre, había unos comentarios terribles, pero ella solo me responde a mí. Y cuando quise responderle, tenía los comentarios bloqueados", relató Becerra, evidenciando su frustración por la falta de espacio para debatir.

Además, Grasse aprovechó para lanzar una fuerte crítica a la figura pública que, según ella, ahora intenta hacerse un espacio en la televisión. "Ella no le ha ganado a nadie, le gusta la televisión porque ahora hasta hace canje, influencer es ahora para no decirle que quiere sus cinco minutos", aseguró la modelo, dando a entender que Ana Siucho está buscando protagonismo en el mundo de la farándula.

Una de las declaraciones más duras de Becerra fue sobre la edad de la esposa de Edison Flores. "Ella es mucho menor que yo, aunque parezca mayor. Y por eso, debería respetarme. No la conozco en persona, sé que es esposa de un futbolista, se le respeta como madre, pero no voy a permitir que una mocosa, que se le vea de la edad de mi mamá, me falte el respeto", comentó con indignación Grasse, quien dejó claro que no toleraría ninguna falta de respeto por parte de Siucho.

Grasse Becerra revela conversaciones privadas con Ana Siucho

La pelea se intensificó cuando Grasse Becerra decidió compartir los chats privados que intercambió con Ana Siucho. En las conversaciones, la esposa de Edison Flores le pide a Grasse que la deje tranquila si no conoce su situación real. "Jajaja en serio qué pena que seas de esas mujeres que ataca a otras. La verdad no te conozco ni sé quién eres, pero acá la que empieza este show de cinco minutos es otra al opinar sin saber. Y encima ahora te la quieres dar de buena persona. Sé feliz y si tanto dices que no te importa lo que haga, entonces deja de meterme en mi vida sin andar opinando lo que no sabes", escribió Ana Siucho.

Ante esto, Grasse no dudó en responder con contundencia, asegurando que si Siucho ha decidido involucrarse en el mundo de la televisión y los medios, debe estar preparada para enfrentar tanto los buenos como los malos comentarios. "Solo que tenga correa, la gente no está para agradarle a todo el mundo. Si se ha metido a un tema de televisión, de prensa, de medios, que tenga los pantalones y que soporte los buenos y malos comentarios. No siempre vas a agradarle a todo el mundo", sentenció Becerra.