Además de los comentarios positivos, otros usuarios de TikTok no tardaron en comparar a Bruno Pinasco con el cantante y figura de 'Chollywood', Jimmy Santy , conocido popularmente como 'Chinchin'.

Como es natural, varios de sus admiradores y cibernautas no tardaron en pronunciarse en la sección de comentarios de la citada red social.

"¿Qué le pasó? Creí que era Jimmy Santy, no lo reconocí"; "Este chico no envejece. Descubrió el secreto de la eterna juventud o ¿qué?"; "Yo quiero un skincare, Brunito", "Brunito, mucho bloqueador o mucha base. Eres el niño eterno de la televisión, de repente ese es el secreto"; "Bruno, pasa tu skincare. Quiero tener esa piel", son algunos de los comentarios que le dejaron a la figura de "Cinescape" .

"Me estoy comprando unas pastillas de inteligencia artificial, te las tomas y el filtro fluye a través de ti. Se hace un glitch… Empiezas como 'Gollum' y luego te tomas las pastillas", manifestó la figura de América Televisión .

Dejando su estilo jocoso, Pinasco compartió algunos detalles y prácticas que contribuyen a manenerse radiante y vital: "Quizás el té es lo que me ayuda, tiene muchos antioxidantes (...) Trato de hacer ejercicio, soy vegetariano, lo cual es reciente, de los últimos cinco años, supongo que también ayudará en algo… No lo sé, no tengo una respuesta exacta".