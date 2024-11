“A mí no me hables de lealtad. Sigo guardando secretos de personas que hoy en día ensuncian mi nombre”, se logra escuchar en la historia de Instagram que compartió el empresario, conocido como el 'Rey de los huevos' .

En una pasada emisión de "Préndete", Christian Domínguez le pidió a Pamela Franco que ya no hable de él y de Karla Tarazona , porque ya "empezó una nueva historia", en referencia a su actual historia de amor con Christian Cueva.

"Por último, yo ya advertí. Si Karla, por no decir otro nombre, ya hace lo que ella crea conveniente, yo ya advertí que no busquen los tres pies al gato, pero si ya no se entiende, bueno, pues, ya está, ahí agarratela", señaló el cumbiambero.