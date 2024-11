“No sé qué decir”, dijo entre risas. “Siempre, no te has dado cuenta que él siempre me pone así. No me va a desagradar, pero no sé qué responder”, dijo casi sin poder hablar de la emoción. La cantante admitió que el pelotero la ponía nerviosa y por eso no le correspondió al beso que le dio en el escenario: “Estaba nerviosa, Carloncho. No lo he rechazado, él me pone nerviosa”, respondió mientras no podía aguantar la risa.