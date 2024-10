La artista, quien dejó los escenarios en el año 2020 para dedicarse a su fe cristiana, explicó en una transmisión en vivo que ya no siente la necesidad de maquillarse. "No necesito esas cosas", declaró, afirmando que ahora se siente plena y cómoda al natural.

"No confundan el estar arreglada con simplemente estar cómoda. Simplemente sentirte bien consigo misma. Hay personas que piensan que, como ya no me veo como antes, no estoy arreglada. Eso es un error", expresó.