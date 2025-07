El exfutbolista de Universitario de Deportes se sentó frente a frente con Yahaira y le confesó cuál fue la razón que lo hizo ponerse en su contra, luego de que esta jurara que no lo conocía, cuando no era cierto.

“Yo te conozco a ti porque una vez, creo que fue un cumpleaños, el de mi hermana Charo, si no me equivoco, yo estaba en ese momento con la mamá de mi hijo Leonidas, tú entraste con Jefferson, él estaba con su muleta, me dijiste lo mismo que me dijiste en la entrada: ‘¡Pero qué grande que eres!’ Después mi hijo pidió una foto, tengo la foto en el mueble de ustedes tres”, dijo el 'Cuto'.