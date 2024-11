House of Kardashian, el nuevo documental de Universal+ que cuenta con la producción ejecutiva de Clare Cameron y el Director Creativo de 72 Films, John Douglas (Mindhunter), consta de tres episodios dirigidos por Katie Hindley (Refugee Diaries) y editados por el ganador del BAFTA® Danny Collins (The Final: Attack on Wembley) junto a Suga Suppiah (Fantastic Beasts and Where to Find Them).