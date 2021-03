Carlos Barraza: expareja lo acusa de celarla y no pasar pensión a su hija

El cantante Carlos Barraza y su expareja se muestran enfrentados nuevamente luego que protagonizaran un incidente en plena calle. Vanessa López confirmó esta pelea, además hizo una severa acusación contra el padre de su hija.

La joven señaló que el salsero no le pasa la pensión de su pequeña porque no quiere que ella rehaga su vida.

Asimismo, explicó que el incidente ocurrió luego que Carlos Barraza persiguiera el vehículo donde ella estaba con un amigo. La joven cuenta que le cerró el pasó para detener el carro donde ella estaba.

“Sí hubo problemas y sí se bajó él del carro y sí me metió el carro. Su mamá bajó del carro a agarrarlo y le decía ‘si tú ya no estás con ella, deja que ella haga sus cosas, su vida a ti no te importa lo que Vanessa haga’. Y Carlos no decía ni sí ni no y solo daba vueltas en la pista”, relató Vanessa López al programa de Magaly Medina.

“Todo lo que te has podido imaginar en un hombre, él me los ha hecho. Carlos ni siquiera códigos tiene, no tiene nada”, acotó.

Por su parte, Carlos Barraza se defendió indicando que si no le ha pasado dinero a su expareja es porque no tiene.

“No es que yo no quiera cumplir con la manutención, eso sería un crimen, solo que en este momento no cuento con el dinero como para poder hacerlo”, señaló a Magaly TeVe.

Finalmente indicó que su expareja es libre de hacer su vida con quien quiera, negando así este celoso.

“Vanessa es libre de hacer con su vida lo que a ella mejor le parezca, yo la respeto porque es la madre de mi hija y eso sería bastante desagradable, cosa que no comparto con nadie. Te vuelvo a repetir, es un tema netamente económico”, dijo Barraza.