Nicola Porcella reflexiona: “Estoy feliz de haberme alejado de lo que me hacía daño”

El exchico reality Nicola Porcella quiso mostrar sus sentimientos en la serie llamada ‘Nicola Porcella, desde adentro’.

Los episodios de su última producción, se están publicando en su cuenta de Instagram, en donde va narrando todo lo que ha venido aprendiendo en su vida.

“Ya no soy el Nicola que salía e invitaba a todo el mundo. La televisión tiene muchos cambios y no me da vergüenza decirlo, antes tenía otro estilo de vida, ahora no lo tengo porque estoy feliz. Estoy feliz con lo que he logrado y con lo que estoy logrando. Estoy feliz de haberme alejado de muchas cosas que me hacían daño, de tener los pies bien puesto (en la tierra) y saber a dónde quiero llegar”, mencionó Porcella.

“Estoy feliz de llegar a mi casa y que mi hijo este orgulloso de mí. De poder mirarlo a la cara y decirle: ‘me equivoqué. Tú también te vas a equivocar, pero hay que enmendarlo y hacer las cosas bien’”, agregó.

Nicola Porcella también mencionó que está orgulloso del momento que está pasando en su vida, por el camino que ha construido, hasta el momento.

“Emocionalmente estoy ansioso por que no sé qué pasará más adelante, hay propuestas. Tengo propuestas acá en Lima también. Emocionalmente estoy feliz mientras mi familia esté contenta estaré tranquilo”, expresó el exguerrero.

El influencer también quiso dejar en claro que la vida no es todo lo que se ve en Instagram

“La televisión y las redes es mostrar una vida perfecta, que siempre estás feliz, que no hay defectos, que la vida no tiene caídas y eso es mentira. Yo siempre he tratado de mostrarme como soy. De ser un chico que salió de un barrio y logró cumplir muchos de sus objetivos, que se cayó y se volvió a levantar. De eso se trata la vida. La vida no es el Instagram, no es las fotos que vez todos los días sonriendo y subiendo Tik Toks, que es bonito porque yo lo hago, pero todos tenemos días buenos y malos, siempre muestro eso a mis fans”, reflexionó.