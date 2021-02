Cristian Domínguez se quebró con tierno Baby Shower que celebraron en TV a Pamela

El programa 'América Hoy' decidieron sorprender a Christian Domínguez y Pamela Franco, con un tierno Baby Shower a pocos días de la llegada de María Cataleya.

“Yo siempre le he hecho bromas a Christian, pero espero que les haya gustado el regalo y la decoración. La tía Janet está presente. Eres un gran hombre y eso se nota”, indicó Janet Barboza.

"Fuera de bromas esto es hecho con mucho cariño, los regalos para la llegada de la bebé. Estamos muy contentos que ya prontito nazca la bebé, sé cuánto la han esperado, cuánto la han buscado y hoy por fin están a poquito de convertirse en una realidad”, agregó Ethel Pozo.

El cumbiambero recibió como regalos un coche, un corral, un sillón para dar de lactar y varias prendas de vestir, motivo por el que no pudo ocultar su emoción y lo llevó a quebrarse en pleno programa en vivo.

“Muchas gracias, me he quedado helado, no lo esperaba. Es un momento difícil porque venimos trabajando mucho para darle lo que ella necesita y esto significa mucho para mi, de verdad”, sostuvo entre lágrimas Domínguez.

“Muchas gracias, está todo muy lindo, gracias por todo. Le agradecemos de todo corazón los detalles que han tenido con nuestra beba”, comentó Pamela Franco, quien se encontraba enlazada.