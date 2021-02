Hugo García preocupa a sus fans al contar el por qué de su ausencia en EEG

¿Qué le pasó? El chico reality Hugo García utilizó su cuenta de Instagram, luego de haber generado preocupación en sus seguidores por su ausencia en los últimos programas de 'Esto es guerra', en medio de su ruptura amorosa con Mafer Neyra.

Hugo García en Instagram aclaró su ausencia de EEG

El influencer reveló que fue intervenido quirúrgicamente de emergencia, motivo por el que no aparece en la pantalla chica.

“No sé ni por dónde comenzar. Muchos de ustedes se han estado preguntando muchísimas cosas este fin de semana, de dónde estoy, qué pasó conmigo, por qué me estoy yendo del programa... Quería contarles un poco”, inició el joven.

“No han sido días fáciles, me han pasado muchas cosas juntas. Una de ellas que no he estado muy bien de salud. No he tenido COVID, pero sí tuve una intervención quirúrgica, no voy a entrar en detalles sobre qué, pero he dormido como hace tiempo no dormía. Como he estado con pastillas, tratamientos todo el día, tenía sueño y he dormido como un koala”, sostuvo.

Ante la situación que atraviesa, el modelo agradeció el apoyo de su público quiénes estuvieron enviándoles mensaje de aliento después de confesar el fin de su romance con la joven influencer.

“No sé cómo agradecerles por todos los mensajes que me han mandado. Muchísimas gracias, eso ha hecho que me recupere mucho más rápido. Creo que en esta vida todo pasa por algo, el destino está marcado, todo tiene solución. A levantarnos, subir esos ánimos, y como siempre les digo, detrás de la tormenta el cielo siempre es azul”, agregó.

Además, Hugo contó que por el momento no volverá al reality, ya que debe guardar reposo y no puede hacer ejercicios, mientras se encuentra durmiendo mucho producto de los medicamentos.

Hugo García dedica emotivo mensaje a su mamá tras su operación

"Quería agradecer a mi madre, por venir a cuidarme como si fuera un bebé nuevamente. La amo con todo mi alma. Es el amor de mi vida. Gracias por siempre cuidarme. Gente aprovecho en decirles que le den todo el amor a su madre, sus papis, que la familia es lo más importante en esta vida".