Colombiana Sara Orrego habla de su supuesta relación con Hugo García

Luego que Hugo García y Mafer Neyra decidieran terminar su relación, muchos de sus fans especularon que la razón sería por una tercera persona. Incluso, involucraron a la modelo colombiana Sara Orrego, a quien el guerrero habría estado siguiendo a través de las redes socaieles.

Ante ello, Orrego no dudó en responder y aclarar la situación ante los mensajes de odio que viene recibiendo a través de su red social.

Sara Orrego no se fue por las ramas y de inmediato señaló que no conocia a Hugo García, incluso, manteniendo la distancia lo llamó "señor".

“Oigan, no crean todo lo que ven. Les voy a enseñar unos mensajes que desde ayer me han estado llegando. No sé por qué me involucraron en esto pero no tengo ni la menor idea de quien será ese señor”, indicó la colombiana.

Asimismo, la joven compartió uno mensajes donde los seguidores de Hugo García y Mafer le expresan su odio, por ser la supuesta causante de la ruptura.

“Tengo muchísimos mensajes como este y por eso quise hacer la aclaración”, indicó la joven.

Hugo García habla de Sara Orrego

Por su parte, Hugo García se pronunció sobre su supuesto vínculo con la modelo colombiana. El guerrero fue bastante claro al indicar que no conoce a Sara Orrego.

“Me han pasado unas noticias donde me relacionan a la modelo Sara Orrego. 1. No la conozco y nunca nos hemos visto”, señaló.