Isabel Acevedo cuenta detalles de su nueva vida en Miami

¡No se queda callada! Isabel Acevedo tuvo un enlace desde Miami con el programa “En boca de todos”, donde no tuvo problemas en contestar a las insinuaciones de Magaly Medina, al explicar de dónde está generando dinero para poder mantenerse ahora que está en el extranjero.

Ya que, como recordamos la presentadora de televisión cuestionó cómo es que la bailarina puede costear un departamento de más de 2 mil dólares, si su salón de belleza se halla cerrada hace varios meses por la cuarentena impuesta por el Gobierno peruano.

Aclaró que no que se esté dando la gran vida, que no todo lo que brilla es oro. “No es que yo me dé la gran vida, saben que en el Instagram se sube lo más bonito. Como ven, yo estoy en el departamento de un familiar, vine con mi amiga. Igual yo no estoy gastando nada en alquiler, prácticamente nos gastamos la plata en comida, transportes, alquiler de carro”, comentó en el magazine.

La bailarina reveló que gracias a sus ahorros se encuentra bien en Miami, además de que está haciendo otros trabajos para poder generar ingresos.

“Yo cuando llegué conocí bastante contactos y ahorita estoy trabajando como imagen de una marca en Miami. Yo tengo dinero por las redes sociales, yo trabajo con marcas. Antes de viajar yo grabé un videoclip y saqué una muy buena bolsa de viaje y obviamente tengo mis ahorros. Tengo la bendición que he conseguido dos marcas y estoy muy contenta”, agregó.

Por último, dijo: “Yo he estado atendiendo acá a clientas. Todo el rubro de la belleza acá es impresionante y también es carísimo. He estado atendiendo a domicilio, lo van a ver porque lo voy a subir a mis redes. Estoy viendo la posibilidad de venirme acá a estudiar un par de meses”.