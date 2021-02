Lucero revela que contrajo COVID-19 y contagió a su hija | VIDEO

La cantante y actriz mexicana, Lucero, confesó el difícil momento que pasó al haber contraído coronavirus y contagiar a su hija Lucerito.

La intérprete por medio de su canal de Youtube compartió un emotivo vídeo revelando su experiencia con la enfermedad, la cuál tituló 'Mucho que contar'.

La artista confesó que no podía entender cómo obtuvo la COVID-19, ya que era muy cuidadosa. Al enterarse que dio positivo tuvo "mucho miedo, temor, comienzo a pensar: '¿Cómo me va a tocar a mí?'".

¿Qué síntomas del COVID-19 presentó Lucero?

Entre los síntomas que dio a conocer Lucero, narró que se cansaba de manera inusual luego de hacer ejercicios: "No lo identifiqué como síntoma de Covid-19, pensaba que tal vez estaba más cansada".

"Pero hubo más detalles que me hicieron decidirme a hacerme la prueba y no sé cómo se coló. Al salir positivo me sentí muy asustada, no sabes qué puede pasar; afortunadamente pude tener atención inmediata de médicos expertos en el tema".

"Es importante atenderse a tiempo, tomar mis medicamentos como me lo recetaron desde un principio y tener una salud completa, yo no tengo ninguna enfermedad, hago ejercicio, me alimento bien y creo que eso ayudó a que no me pusiera grave", agregó, tras no haber presentado síntomas leves.

Lucero contagió a su hija

La protagonista de exitosos melodramas comentó su tristeza de haber contagiado a su menor: "Me dio mucha pena que contagié a mi hija, pero ella reaccionó perfecto y estoy muy agradecida con Dios, que a ella le haya ido muy bien y que esté sana".

Por ello, la cantante pidió a sus seguidores no bajar la guardia ante el virus. "Todavía no se puede cantar victoria, el virus puede ser muy peligroso", sostuvo.