Rebeca Escribens defiende a Magdyel Ugaz tras ola de críticas

Luego que Magdyel Ugaz saliera al frente tras ser tachado como soberbia o altanera, Rebeca Escribes no dudó en apoyarla y decir que su explicación es totalmente válida.

Cabe recordar que la actriz señaló que ppor mucho tiempo no atravesó una buena situación emocional. Incluso, tardó mucho en comprenderse y valorarse a sí misma. Además, pidió disculpas a sus fans por no haber entregado lo que ellos esperaban cuando se le acercaron.

Ante ello, Rebeca Escribens indicó que es válida su explicación. Incluso, contó una experiencia que tuvo con Paolo Guerrero.

"Es una explicación totalmente válida, ustedes ven en temas de ficción a un personaje. Esto que ha pasado te deja claro que también hay un ser humano que tiene conflictos, que tiene problemas", señaló la también actriz.

Asimismo, procedió a contrar lo sucedido con Paolo Guerrero, de quien se sabe que es bastante tímido. Rebeca lo sabía perfectamente, y no obstante se acercó proque quería su foto, cosa que no logró.

Bajo ese contexto, la actriz señaló que hay formas. Y pidió al público que sea conciente de ello, sobre todo en esta pandemia, pues muchos se le acercan a ella para pedirle una foto y pedirle que pose sin mascarilla, hecho que Escribens se ha negado rotundamente.

Magdyel tras ola de críticas: “Tuve depresión, pero no le falté el respeto a nadie”

La artista se refirió a los ataques que viene recibiendo por parecer altanera y creída con sus fans. Magdyel Ugaz indica que en ese tiempo tenía el corazón destrozado y que tuvo problemas de depresión y ansiedad.

“Tú puedes interpretarlo como si estuviera molesta, yo recuerdo claramente que estaba con el corazón roto. También recuerdo que mucha gente dice que tenía una sonrisa a medias o que estaba de muy mala gana para tomarme la foto y no tengo problema de hablar de todo esto”.

Magdyel Ugaz añadió que a pesar de todo lo que estaba viviendo, jamás le faltó el respeto a nadie.

“Sufrí muchos problemas de depresión y ansiedad, donde no me soportaba a mí misma, donde lo que quería era estar en mi cama y no salir y probablemente lo más sincero que te pude dar fue esa sonrisa a medias o esa mirada seria, lo que tengo claro es que no le falté el respeto a nadie. Que no te diera lo que esperaras, me imagino que puede haber sido desconcertante para ti”, expresó en su cuenta oficial de Instagram.