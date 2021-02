Korina Rivadeneira calla a Mario Hart cuando intenta hacerle broma

Mario Hart, el capitán del equipo de los combatientes de “Esto es guerra”, quiso hacerle una broma a su esposa, Korina Rivadeneira en unas de sus historias de Instagram, pero terminó mal parado.

Todo pasó cuando la actriz de la novela ‘Princesas’ se quejaba con sus seguidores de Instagram de su pésima memoria.

“Estoy dormida, no puedo conciliar el sueño… Tengo unas lagunas mentales espectaculares, se me olvida todo. Estoy haciendo cosas y de la nada entro en un estado de que se me blanquea la mente. No sé lo que estoy haciendo. No sé dónde estoy, no me acuerdo de nada”, dijo Korina Rivadeneira.

“Así es cuando uno es madre porque cuando uno es padre es feliz. (Mario) acaba de dormir tres horas y fresh”, añadió Korina. A lo que Mario de inmediato señaló: “Es que estás envejeciendo. Estás vieja”.

Ante la replica de su esposo, Korina no dudó en mandarle tremenda mirada y responderle rápidamente: “Viejas tus nalgas”, mientras se escuchaba las risas de sus familiares en el fondo.

Korina se refiere a asesina de venezolano en Trujillo

La modelo e influencer venezolana Korina Rivadeneira, no pasó por alto la lamentable noticia de la muerte de un compatriota suyo. Como se recuerda, hace una semana se notificó del fallecimiento de un joven de nacionalidad venezolana de 26 años, quien fue acribillado por negarse a pagar cupos.

“Que Diosito lo tenga en su gloria, Que tu manto sagrado cuida a todos los desprotegidos, que las injusticias jamás prosperen”, se puede leer en el mensaje que compartió en sus redes sociales.