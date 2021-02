Game of Thrones: ‘House of the Dragon’ presenta a los actores del nuevo proyecto de HBO

Tras unas merecidas vacaciones, el mundo que conocimos gracias a Game of Thrones regresará en el 2022. Las noticias sobre la nueva serie ya están llegando y es que ya están confirmando a los actores que van a participar en ‘House of the Dragon’.

A través de una reciente publicación, las mismas cuentas oficiales de la serie han dado a conocer que el spin-off ha sumado a los actores Steve Toussaint (It’s a Sin, Doctor Who), Eve Best (Nurse Jackie, The King’s Speech), Rhys Ifans (Notting Hill, The Amazing Spider-Man) y Sonoya Mizuno (Ex Machina, Crazy Rich Asians), quienes se unen a los ya confirmados Paddy Considine, encargado de interpretar al rey Viserys Targaryen, Olivia Cooke (Reina Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Princesa Rhaenyra Targaryen) y Matt Smith (Príncipe Daemon Targaryen).

De momento no se sabe qué personajes interpretarán las nuevas adiciones, pero sí que el rodaje está próximo a iniciarse este mes de abril, de acuerdo a las últimas declaraciones de Casey Bloys, director de HBO y HBO Max. El proyecto está encabezado por Miguel Sapochnik, veterano director de ‘Game of Thrones’, así como Ryan Condal y George R.R. Martin.

“Estamos encantados con Miguel y Ryan, su colaboración con nosotros y muy emocionados de empezar. Todo eso está avanzando y estamos entusiasmados con eso”, dijo Bloys.

‘House of the Dragon’ es uno de los tantos proyectos que está preparando HBO y recordemos que el primero de ellos, con Naomi Watts de protagonista, fue finalmente descartado por la compañía tras filmar su episodio piloto. Aun así, hay planes para incluso realizar una serie animada para adultos y como bien dice Bloys, ‘el cielo es el límite’.