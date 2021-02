"Madre solo hay dos": Conoce más sobre Paulina Goto actriz de la exitosa serie

Paulina Goto es una modelo, cantante y actriz mexicana que el año pasado participó en la telenovela de Televisa Vencer el miedo, pero gracias a su papel de Mariana en “Madre solo hay dos”, serie de la Netflix ha ganado más popularidad.

La joven se hizo conocida cuando integró el elenco de Miss XV de Nickelodeon y Televisa, y que fue una adaptación de la popular Quinceañera (1987).

Paulina tiene en su haber seis telenovelas, todas producidas por Televisa. Además, en 2008 estuvo en la serie Roomies de MVS.

Pero no solo ha trabajado en la pantalla chica, sino también en el cine, la actriz actuó en Borrar de la memoria del 2010 y Yo soy Pepito del 2016.

Paulina está por llegar a los 30 años este 2021, nació en Monterrey, Nueva León en 1991 y su verdadero nombre es Paulina Gómez Torres y es egresada de Centro de Educación de Televisa, el CEA.

Paulina Goto como cantante

La artista no solo tiene calidad interpretativa, sino también es cantante y compositora. Empezó su carrera como cantante en EME 15, un grupo juvenil de música pop, con la cual grabó un disco.

En 2015, se lanzó como solista y hasta ahora tiene dos discos: Paulina Goto (2010) y 11:11 (2016). Además, tres sencillos: Mío (2010), Mi corazón es un país (2015) y Sólo Le Pido a Dios (2015).

Conoce a Mariana, el personaje en Madre Sólo Hay Dos

En Madre Sólo Hay Dos, serie mexicana de Netflix, Mariana desea conocer quien es su padre, pero su mamá prefiere evitarle el disgusto. La trama se pone más interesante cuando hay el cambio de bebés, pero no queremos caer en spoilers por si no has visto la serie, pero tenías curiosidad de saber de la actriz.

Cabe mencionar, que ya se ha confirmado su segunda temporada, ya que la historia de Ana (Ludwika Paleta) y Mariana (Paulina Goto) aún no ha terminado.

Y fueron las mismas protagonistas las que han compartido en sus cuentas de Instagram la llegada de la segunda temporada.