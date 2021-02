Mar de Copas ofrecerá dos conciertos por San Valentín 

En medio de una situación tan difícil y de incertidumbre que nos ha tocado vivir a todos, el arte se ha convertido en una especie de bálsamo para nuestros sentidos, eso lo sabe bien la banda nacional Mar de Copas, quienes no han dudado en continuar ofreciendo sus conciertos de manera virtual manteniéndose así vigentes y en contacto con su público.

Es por eso que en febrero, en eñ mes del amor los fieles seguidores mar coperos podrán disfrutar a su banda preferida en dos funciones con motivo del Fin de Semana de San Valentín.

Cabe señalar que Las historias de Villa Ruby es un regalo para sus más fieles seguidores, pues se conocerán historias y detalles que normalmente los integrantes de la banda no suelen comentarlo en público

La cita es ejte sábado 13 desde La Noche de Barranco a las 10 pm. Además, podrán disfrutar del concierto este domingo 14 a las 8 pm Los Trece Baladas.

Las entradas están a la venta en Joinnus, precio único, pero con un súper descuento si se compra para los dos conciertos.

¿A qué se ha estado dedicando Mar de Copas ante la falta de shows masivos?

Manolo Barrios, una de las cabezas de Mar de Copas, explicó a Wapa.pe cómo enfrentaron esta pandemia y la falta de conciertos.

"Nos hemos demorando meses estudiando la situación, hemos dedicado tiempo en realizar este concierto virtual. Muy aparte de lo que hacía cada integrante para sobrevivir, porque de 65 conciertos que teníamos al años nos quedamos en cero. Y como debes saber los músicos no es que ganen mucho, los ahorros son pocos. A mi a los dos meses de cuarentena ya no me quedaba ni un sol. Nos hemos estado cachueleando como podemos porque no estamos solos, tenemos familia, hijos, colegios que se siguen pagando", contó.

"En mi caso he estado revisando textos para ganarme la vida, componiendo, dando conciertos privados, al mismo tiempo planeado qué hacer. Mi esposa es actriz y ella también ha estado dando clases de zoom. Ha sido duro", acotó.