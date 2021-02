Diego Chávarri: tratamiento de su lesión en EEG le costó más de S/35 mil soles

Diego Chávarri contó en Amor y Fuego que la producción de Esto es Guerra se comprometió a pagarle los 3 meses restantes de su contrato, aunque no haya asistido. Sin embargo, solo le abonaron un mes.

Asimismo, reveló detalles de cómo fue su estadía en el reality de América TV. Incluso, habló de su lesión, cuya recuperación le costó 35 mil soles, gasto que la producción nunca asumió.

"Yo tuve dos hernias en la última etapa, solo el dispositivo que me pusieron en la columna valía 9 mil dólares. Y de ahí me operó un conocido mío, que prácticamente me cobró lo mínimo para que no me salga 60 mil soles (...) No sé en qué mes fue el accidente pero el contrato fue de un año. Yo tenía meses por cobrar y me dijeron que no se hacían responsables, se tiraban la pelota a full, no tenía a quién reclamar”, contó Chavarri.

El futbolista contó que habló con la producción y llegaron a un acuerdo, el cual no cumplió.

“Yo fui a conversar con el dueño de la productora y con mi abogado, y ahí es donde se comprometieron a pagarme los tres meses de contrato que me quedaban porque me lesioné. Me pagó el primer mes y los otros dos meses se desaparecieron, porque me invitaban a programas de su productora y yo tenía terapias, no iba a poner en riesgo mi salud, entonces se molestaron”, señaló.

Diego Chávarri contra EEG: “Si no apareces no te pagan, por eso van hasta con yeso”

El exintegrante de Esto es Guerra, Diego Chávarri tuvo una entrevista con ‘Amor y Fuego’, en donde le dio la razón a Bruno Agostini, quien afirmó que Eso es Guerra no le pagó la operación, le deben dinero y hasta lo sacaron del programa.

El artista mencionó que cuando estaba en el programa, sufrió una lesión, pero América TV no se hizo cargo, pues el seguro no lo cubría. Afirmó que para Esto es Guerra era mejor que sea así.

“Yo me lesioné en el programa. Hubo ahí un tema con el canal, con el seguro que decía que no cubre, pero si tú vas a entrar a un programa de competencia, me imagino que han tenido que hacerte un chequeo previo y ellos estar al tanto de una lesión existente”, señaló.

Diego Chávarri dice que Esto es Guerra le debe 3 meses de contrato

De la misma forma, expresó que tuvo una segunda lesión en Esto es Guerra:

“Sobre el tendón de aquiles que me rompí ahí, la operación la cubrió el seguro de suerte, pero ellos se comprometieron a seguir pagándome los meses que quedaban en el contrato y hasta ahora sigo esperando el dinero. La verdad, me quedaban tres meses de contrato”.

“Lo de ellos es que, si la gente no aparece en pantalla, no te pagan, por eso la gente vas hasta con yeso”, terminó.